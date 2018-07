Schumacher: "Esperaba ser séptimo u octavo, no me podía creer que era tercero"

Michael Schumacher vuelve en el GP de Europa al podio tras largo tiempo de ausencia. Y vuelve estando tremendamente sorprendido por su propia posición: "Pregunté al equipo por radio para saber mi posición, esperando ser séptimo u octavo. Cuando me dijeron que fui tercero no me lo podía creer".

El heptacampeón confesó que se sintió confuso durante la carrera en Valencia: "He perdido la cuenta porque he estado muy liado. Si hubiera sabido mi situación quizá podría haber hecho algo mejor, pero es una sensación buena estar aquí de nuevo después de tanto tiempo y en un circuito tan complicado en el que es difícil adelantar. Ha sido muy emocionante".