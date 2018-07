De la Rosa: "No esperaba estar por delante de los Marussia en Valencia"

Pedro De la Rosa ha finalizado la clasificación del GP de Europa en la vigésima primera posición, por delante de su compañero, el indio Narain Karthikeyan, y del Marussia del francés Charles Pic.

"La clasificación de hoy ha sido muy buena. Después del incidente de ayer no me ha costado nada volver a ir rápido, así que aplaudo a mi equipo por el esfuerzo que hizo toda la noche de ayer para arreglar el coche", ha destacado en rueda de prensa el barcelonés.



Además, De la Rosa también se ha mostrado "contento" por haber quedado por delante de algunos de sus rivales directos, ya que ha asegurado que no se lo esperaba.



En cuanto a la carrera de mañana, ha comentado que desconocen lo que puede suceder, ya que en el golpe que sufrió ayer se rompieron las tomas de refrigeración que tenían nuevas para esta carrera y que ahora ya no podrán utilizar.



"Debido a ese problema mañana iremos justos, pero, como siempre, y más corriendo en casa, daremos el máximo para que nuestra afición se sienta orgullosa", ha añadido el piloto español.

Toni Cuquerella, director técnico de HRT, ha indicado que están "muy satisfechos del trabajo que todo el equipo ha hecho hoy", ya que considera que tanto en el garaje como en la pista "se han hecho las cosas bien".

"En un circuito que podía ser complicado hemos confirmado que hemos dado un paso hacia delante importante desde Barcelona y el equipo está cada vez más cerca de donde queremos estar. La vuelta de Pedro ha sido muy buena, de hecho la mejor de lo que llevamos de temporada", ha comentado el ingeniero valenciano.



Respecto a la carrera de mañana, Cuqurella prevé que será "dura", principalmente para los frenos, aunque ha apuntado que "la mayor incógnita es cómo rendirá la refrigeración en larga distancia", si bien ha mostrado su confianza en "poder llevar los dos coches hasta la meta" ante la afición valenciana.