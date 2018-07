De la Rosa: "Lo he dado todo, me he vaciado y la gente ve lo que estamos luchando"

Pedro Martínez de la Rosa está feliz tras el GP de Europa disputado en Valencia ante la afición española en su casa y en la casa de HRT. El piloto afirma haber dado todo: "Me he vaciado, mi ritmo ha sido muy bueno aunque me han sobrado vueltas. Quizá debí haber controlado un poco con Pic detrás pero mi ritmo ha sido bastante bueno".

De la Rosa no ha podido aguantar a Pic en el tramo final de carrera y sabe que la causa han sido los neumáticos: "Ha sido una carrera de supervivencia en las últimas vueltas en la que los coches con menos degradación se han llevado el gato al agua. Tenemos mucho que mejorar pero tela marinera cómo hemos ido este fin de semana".

El de HRT se muestra agradecido a la afición española, que le ha apoyado en masa en la ciudad del Turia: "La gente que nos apoya se merece algo mejor pero ven lo que estamos luchando y lo que estamos mejorando".