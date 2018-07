Raikkonen: "He adelantado y adelantado hasta ser segundo"

El piloto finlandés de fórmula 1 Kimi Raikkonen (Lotus) se ha mostrado "feliz" por su segundo puesto en el Gran Premio Europa disputado este domingo en Valencia, y ha asegurado que aunque el segundo puesto "está bien", aunque no es lo que esperaban.

"Salí bien y he podido mantener a Pastor Maldonado detrás, pero luego he perdido algunas posiciones. Al final he podido recuperar, he adelantado y he adelantado hasta conseguir este segundo puesto final, que está bien, pero no es lo que esperábamos", comentó el campeón del mundo de Fórmula 1 del 2007.

También reconoció que tuvo problemas en los neumáticos. "Creo que todos han tenido problemas en las últimas vueltas con la degradación de los neumáticos, pero al final he podido pasar a Lewis Hamilton y terminar la carrera en segunda posición", concluyó Raikkonen en la rueda de prensa posterior a la carrera.