Lobato: "Alonso ha tenido algo de suerte, pero nadie le ha regalado nada"

"El GP de Europa de este año, si no es el mejor, es uno de los mejores de los últimos años. Es la victoria más trabajada, meritoria y legendaria de Fernando Alonso en sus largos años en la Fórmula 1. Hay que disfrutar del momento porque quedan muchos grandes premios de emociones y es probable que las cosas no salgan siempre tan bien y nos toque sufrir", asegura Antonio Lobato.



"Fernando ha tenido algo de suerte en lo que respecta a sus rivales, pero ojo, nadie le ha regalado nada. Exceptuando el problema de Vettel, el resto se lo ha jugado él en adelantamientos increíbles y manteniendo el ritmo con un coche que no es el más rápido del Mundial", dice.



El periodista cree que con Alonso no hay nada imposible: "La conclusión es que la Fórmula 1 es impredecible porque si tienes a Alonso y terminas un sábado en la undécima posición, no puedes decir que no vas a entrar en el podio. Él lo hace. Él es capaz de ello".