Alonso: "Seis puntos no es una gran diferencia"

Fernando Alonso ha asegurado tras finalizar tercero en el Gran Premio de Corea que "seis puntos" no es una "gran diferencia", después de perder el liderato del Mundial en favor de Sebastian Vettel (Red Bull).



"Si después de tres victorias seguidas Vettel tan sólo nos saca seis puntos, no me parece mucha diferencia. Todavía tenemos muchas posibilidades de conquistar el título", afirmó Alonso sobre el podio del Gran Premio de Corea.



Satisfecho con el tercer puesto

Por ello, el piloto asturiano se mostró satisfecho con la tercera plaza lograda en Yeongam. "Tenemos que estar contentos con el rendimiento de hoy. Hemos vuelto a demostrar que los domingos estamos más cerca que los sábados y que podemos estar en la lucha", dijo.



"Nos estamos moviendo en la dirección correcta, pero necesitamos dar un paso más hacia delante para ser tan competitivos como Red Bull. Nos hace falta un poco más de velocidad pero ha sido un buen domingo, sobre todo después del abandono de Suzuka. Nos quedan cuatro carreras magnificas por delante", aseguró Alonso.



Lejos de la escudería austríaca

Sin embargo, el ahora segundo en la clasificación general, reconoció que aún están lejos del nivel de la escudería austriaca. "Después de una gran salida, que nos daba un poco de miedo porque partíamos por la parte sucia, hemos intentado luchar con Webber por la segunda posición pero sus tiempos eran imposibles. Un podio es lo máximo que podemos hacer hoy", aseguró.



Por último, Alonso quiso sacar la nota positiva de este Gran Premio de Corea. "Con mi tercer puesto y el cuarto de Felipe Massa nos hemos colocado segundos en el Campeonato de Constructores, algo que no esperábamos hace dos o tres carreras. Definitivamente, esta es la dirección en la que nos tenemos que mover", concluyó.