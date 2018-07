Maldonado: "Queremos recuperar lo perdido en la primera parte del Mundial"

Pastor Maldonado compareció con Button y con Kobayashi al conseguir el tercer mejor tiempo de la clasificación del GP de Bélgica, que finalmente se queda en nada debido a una sanción de pérdida de tres posiciones impuesta por dirección de carrera al venezolano por entorpecer a Nico Hulkenberg durante la Q1.

El piloto de Williams reconoce la fortaleza de su equipo: "Hemos sido consistentes en la clasificación, especialmente después de Barcelona. Hemos trabajado muy duro tras las semanas de descanso y ahora vemos que somos competitivos. Tuvimos altibajos durante la primera mitad de la temporada, así que tenemos ganas de recuperar todo en la segunda. Ahora sabemos en qué debemos centrarnos".

Maldonado se ha msotrado satisfecho con su actuación ese fin de semana: "Estaba muy preocupado porque el rendimiento del coche no tenía buena pinta. Me he ido adaptando al coche y a las condiciones cambiantes en pista y hemos hecho una buena Q2. En la Q3 he tirado al máximo; no hemos sido tan rápidos como Jenson, pero hemos hecho un gran papel".