Fernando Alonso: "Dentro de la mala suerte podré estar dentro de cinco días en Monza"

El español Fernando Alonso (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo que abandonar el Gran Premio de Bélgica tras verse implicado en un accidente antes de alcanzar la primera curva, declaró que "dentro de la mala suerte" lo bueno es que podrá "estar dentro de cinco días en Monza".

"Estoy bien, tengo algo de dolor en la espalda, por eso me llevaron al centro médico para hacer algún chequeo. Pero no tenía nada mal, sólo un dolor del golpe en sí y nada más", explicó Alonso tras la carrera, en la que fue trasladado, por precaución, al centro médico del circuito de Spa para confirmar que no tenía heridas de ningún tipo.

"Independientemente del resultado que hubiese sido, al ver las imágenes ves que te puede pasar un coche por la cabeza o por las manos o algo; y hubiese sido mucho peor, porque estábamos girando en ese momento. Así que, bueno, dentro de la mala suerte del abandono, la buena suerte es que dentro de cinco días estaré en el coche en Monza", explicó.

"Tampoco sabía muy bien lo que había pasado, cuando estaba en el centro médico o viniendo en la moto hacia aquí. Esperé a verlo por la tele para ver qué había pasado por detrás, porque había sido un golpe fuerte. Y era difícil imaginar cómo había llegado alguien sin frenar. Parecía que era como jugar a los bolos", explicó al ser cuestionado en su rueda de prensa el doble campeón mundial asturiano. "Así que, luego, al ver la repetición, vi que se tocaron (el francés Romain) Grosjean (Lotus) y (el inglés Lewis) Hamilton (McLaren). Y no tuvieron oportunidad de frenar, seguramente", declaró Alonso en Spa.

En la red social Twitter Alonso escribió: "¡Hola! ¡Gracias por todos los mensajes de apoyo! ¡Estoy bien y al 100% pensando ya en Monza! ¡Forza Felipe Massa y Ferrari!", agradeciendo así el apoyo de sus más de 1 millón de seguidores.