Schumacher: "No me molestaría que Vettel supere mis registros"

El heptacampeón del mundo reconoció, en una entrevista con Nira Juanco, que "la motivación es algo natural cuando pilotas porque siempre quieres ganar y hacerlo lo mejor posible". Asimismo, consideró que siempre hay que correr "teniendo muy en cuenta los límites que tienes",

Sobre la posibilidad de que algún día, Sebastian Vettel supere sus registros el alemán comentó que "no me molesta porque los récord están batirlos y si me gana Vettel estária muy bien porque somos grandes amigos".

Por su parte, en referencia a Raikkonen, aseguró que "Kimi ha podido prepararse, tiene un talento natural y seguro que no ha olvidado sus años anteriores"



Además, durante la entrevista quiso agradecer el apoyo de todos los que apuestan por él. "Espero poder devolver la confianza a todos los que apuestan por mí".