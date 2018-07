Carlos Sainz excluido de carrera en la victoria de Vainio sobre Montmeló

Intensa y emocionante carrera de GP3 sobre la pista de Montmeló. El GP de España vivió una brillante victoria de Vainio, acompañado en el podio por Korjus y por Niederhauser, y además también pudo ver en directo la remontada de Carlos Sainz, que le llevó desde el puesto 15 de salida en parrilla a la séptima plaza desde la que cruzó la bandera a cuadros.

Remontada que empezó desde el comienzo de la carrera, cuando nada más apagarse el semáforo y en un gran arrranque adelantó a seis monoplazas solventando toda complicación que se podía presentar y que se presentó en forma de sanción para Visoiu por saltarse la salida y por la que resultó penalizado con un 'drive through'.

Hasta el final estuvo luchando Carlos por meterse en la zona de puntos. Tras pasar a Harvey se puso en persecución de Daly en una carrera inteligente del hijo del campeón de rallys, sin arriesgar más de la cuenta, pero al final no logró alcanzar la sexta plaza, última plaza que da acceso a puntos.

No pudo ser. Y aunque hubiera sido habría dado igual, ya que su coche no dio el peso mínimo y resultó excluido de carrera. Como tampoco pudo ser el día para Carmen Jordá. La española fue la vigésima en cruzar la línea de meta y no tuvo un gran fin de semana en el GP de España, ya que en la primera carrera de la GP3 en Barcelona terminó 22ª. Por la exclusión de Sainz, Jordá acaba la segunda carrera en el puesto 19.