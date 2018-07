Venturini logra la victoria en Silverstone con Carlos Sainz Jr. decimotercero

Parece que a Carlos Sainz Jr. también le van las remontadas. A pesar de no haber terminado en los puntos en la segunda carrera de GP3 en el Gran Premio de Gran Bretaña, el español ha terminado 13º tras comenzar 23º en una prueba que ha deparado la victoria de Venturini por delante de Yelloly y de Fontana. Carmen Jordá ha acabado en la 19ª posición.

Una lástima lo sucedido con el hijo del campeón de los Rallys. Una lástima porque de haber comenzado algo más arriba Carlos seguramente habría sumado un buen puñado de puntos en su casillero para avanzar posiciones en el Mundial. Pero la sanción recibida en la primera carrera le hizo salir muy atrás en parrilla y eso siempre es un handicap a la hora de puntuar.

Con todo, lo que es rendirse o darse por vencido no va con él y con la bandera verde se ha lanzado a por una remontada que casi se ve frustrada por un incidente protagonizado por Fumanelli y Visoiu en la primera vuelta que ocasionó una bandera amarilla. No tuvo consecuencias para Sainz, pero no fue posible para él adelantar a los suficientes coches como para poder estar en los puntos.

Unos puntos que, en esta segunda carrera, fueron mayoritariamente para un Venturini que dominó desde el comienzo hasta el final de la prueba. Y eso que en las vueltas finales sufrió. Sufrió bastante ante el empuje de un Yelloly que quería la victoria pero que se tuvo que conformar con la segunda plaza.

Ellinas sólo sumó cuatro puntos, pero fueron suficientes para mantener el liderato del Mundial tras el final de la segunda carrera de Gran Bretaña. Ni Korjus ni Daly han logrado puntuar y ven cómo el chipriota se escapa un poco más en la tabla. La próxima cita será Alemania.