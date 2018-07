Lobato: "Antes de Abu Dabi tendremos el anuncio de la marcha de Alonso a McLaren"

A punto de que Fernando Alonso confirme su marcha a McLaren Antonio Lobato y Jacobo Vega aseguran que si el bicampeón del mundo todavía no ha aclarado su futuro "es porque le gusta provocar en todos los sentidos". "Hay que conocerle, se está divirtiendo, pero la posibilidad de que el próximo año siga con Ferrari es cero", sostiene Lobato. Creen que el anuncio se hará antes de Abu Dabi y que Ferrari y Sebastian Vettel están deseando que Alonso lo aclare para poder anunciar el fichaje del alemán por la scuderia.



Lobato ha compartido una anécdota con los internautas: "Hay una persona española en el paddock a la que Vettel le dijo hace poco que le dijera a su compatriota que anunciara lo que tenía que anunciar", sostiene. Aunque asegura que Fernando tiene las riendas del anuncio y lo hará cuando le apetezca.

Les gustaría que Lewis Hamilton se convirtiera en el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1."Se lo merece, pocos han conseguido ganar con 10 de 18 victorias. Nadie ha tenido cinco victorias consecutivas y ha perdido un Mundial", destaca Jacobo. Sin embargo ambos valoran que Hamilton pueda perder la carrera por sus nervios. "Le pasó a Vettel en 2012 y a él anteriormente. Si Hamilton está en la primera línea el sábado, no tendrá ningún problema, solo tendría que correr para asegurar", sostiene Lobato.

A. Lobato: "No estoy contento de que Alonso se vaya de Ferrari"

Aunque la mayoría de los internautas están satisfechos con la salida de Fernando Alonso de Ferrari Lobato mantiene que él no. "Me da pena por él, porque ha tenido Mundiales en la punta de las manos y los ha perdido, no por su culpa. Si McLaren le da un coche medio competitivo, volverá a estar en la lucha sin ninguna duda". Además los periodistas han avanzado que McLaren ha ofrecido a Alonso el contrato de su vida y que la gente conflictiva que formaba del equipo en la época en la que estaba Alonso ya no está, excepto Ron Dennis, al que no creen que le quede mucho en la escudería.

Para Jacobo Vega la gran decepción de la temporada ha sido Kimi Raikkonen por su bajo rendimiento. "Casi le hacen un monumento por quedar séptimo y por detrás de Alonso. Es imposible tener un problema con Kimi porque él no existe. Dentro del equipo no lo ves. Va a la rueda de prensa, se esconde, come en su cuarto, no sale. Sólo se sube al coche y conduce. El año que viene veremos solo a Vettel", ha avanzado Antonio Lobato.