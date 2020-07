Marta Sánchez estará en Starlite el 31 de julio

Marta Sánchez celebra sus 35 años de carrera subiéndose al escenario con su show “A solas”, íntimo y directo al corazón del espectador. En él, la cantante desnuda su alma a través de sus grandes éxitos descubriéndonos pasajes de su vida, anécdotas y experiencias que le han llevado a convertirse en la mujer y artista que es hoy.

Sobre el escenario sólo Marta, sin aderezos, a solas con su público, acompañada por piano y coro, versionará también algunas de las canciones que han marcado su vida, como “Papa, can you hear me?” de Barbra Streisand, el tan famoso tema de Marilyn Monroe “Diamonds are a girl best friend” a la que emuló en su disco “Los caballeros las prefieren rubias” durante su trayectoria en Olé Olé, o “Resistiré” del compositor Carlos Toro, con el que lanzó recientemente “Un mismo Corazón”, canción cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra la COVID-19 a través de la Fundación Starlite.

Una ocasión única para disfrutar de la música en el formato más íntimo, en Starlite Catalana Occidente, el próximo viernes 31 de julio.