Abba The concert estará en Starlite el miércoles 17 de julio

AUDITORIO | MIÉRCOLES 17 DE JULIO

El fenómeno del pop ABBA The Concert vuelve a Starlite 2019 el próximo miércoles 17 de julio. Considerado como el mejor tributo al grupo sueco ABBA, ABBA the Concert conquistará al público del Auditorio con su fantástico espectáculo, mientras suenan grandes éxitos y clásicos como “Mamma Mia”, “S.O.S”, “Money, Money, Money”, “The Winner Takes it All”, “Waterloo”, “Gimme, Gimme, Gimme” o “Dancing Queen”.