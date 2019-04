Díez rechaza los votos de quienes apoyen a su formación "para castigar" a otro partido

La diputada nacional y candidata de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha rechazado en Valencia los votos de quienes pretendan apoyar a esta formación "para castigar" a algún partido, al tiempo que ha reivindicado las listas abiertas y ha pedido "compromiso" a la ciudadanía.



Díez ha participado en un mitin junto al cabeza de lista por Valencia, Toni Cantó, y otros miembros de la candidatura, que se ha celebrado en un hotel, en lugar de en una plaza y al aire libre como estaba previsto, debido a la lluvia.



"España necesita menos indignación y más compromiso, y llamamos a los ciudadanos a ejercer sus derechos con optimismo y a que se informen en un ejercicio de libertad individual", ha añadido. Asimismo, ha criticado el debate que protagonizarán este lunes los candidatos de los dos partidos mayoritarios por considerar que "están de acuerdo en todo" y que lo único que trascenderá del mismo serán detalles como "el color de las corbatas".



"El debate cuesta 540.000 euros, según he oído, 6.000 euros por minuto. El mes pasado hubo tres parados por minuto. Y todo ¿para ver quién es más guapo?", ha reflexionado Díez. A su juicio, PP y PSOE han sustituido las ideas políticas por el márketing y la publicidad y les ha acusado de creer en la "demoscopia en lugar de la democracia".



"Quieren callar la voz de UPyD porque nuestras ideas son las de la mayoría de españoles, y si la escuchan sabrán que defendemos lo mismo que ellos piensan, que decimos en la tribuna lo mismo que ellos en sus casas", ha agregado.



Toni Cantó ha asegurado que "el 20N supone una oportunidad para hacer pagar a los políticos que solo piensen en sí mismos, que sean incapaces de aplicarse a ellos lo que nos piden a los demás", y ha criticado la política de grandes eventos del Gobierno valenciano y los acuerdos políticos para mantener los privilegios de los diputados.



"No quieren retirarse los privilegios, no quieren que su sueldo tribute a Hacienda al cien por cien, como el resto de españoles, y eso deben explicarlo", ha apuntado Cantó. En el inicio del mitin se ha presentado una canción, un rap concretamente, interpretado por el cabeza de lista por Valencia con una letra reivindicativa basada en las propuestas de su partido.