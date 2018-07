Sánchez, a Rajoy: "He recibido cartas de socorro de los más débiles, los dependientes"

>>Sistema de pensiones

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que "necesitamos un cambio de Gobierno para mantener el Estado de Bienestar". Por ello, ha explicado que proponen completar el artículo 135 de la Constitución, reconocer la sanidad pública y blindar el sistema público de pensiones, reforzar y ampliar el sistema de educación y un ingreso mínimo vital. También, ha dicho que es necesario el reconocimiento al derecho al trabajo para evitar los despidos injustos.

A ello, Mariano Rajoy ha señalado que podrían haberlo hecho cuando estaban en el Gobierno, y le recuerda que congelaron las pensiones. En opinión de Rajoy, las pensiones se pagan con la afiliación de la gente a la Seguridad Social, y asegura que se trata de mantener la misma política para mantenerlas.

En su turno, Sánchez ha afirmado que el cuidado de los mayores va a ser la mayor de sus preocupaciones y se compromete "a subir las pensiones mínimas, las de orfandad y el copago farmacéutico". Rajoy, ante ello, ha recordado lo que ellos hicieron en materia de pensiones, "las hemos subido todos los años, hemos controlado los precios por la inflación y evitamos el rescate". "Para mantener las pensiones no hay otra alternativa que generar empleo", ha subrayado el presidente del Gobierno.

>>Educación pública

El líder del PSOE ha señalado que, en materia de educación, se compromete a "reconstruir el pacto educativo que usted rompió": triplicar la inversión, educación gratuita de cero a 18 años y convertir las beceas en un derecho, "vamos a acabar con su sistema educativo".

En respuesta, el presidente del Gobierno asegura que ellos no han roto el pacto educativo.

>>Dependencia

Pedro Sánchez ha expuesto durante el cara a cara las cartas que ha recibido de personas que "pedían socorro como consecuencia de los recortes a los más débiles, los dependientes" y ha leído una carta de una mujer de Valladolid que cobra ahora 31,92 euros mensuales por dependencia.

Rajoy asegura que no le acepta que le diga que ha hecho recortes, porque no es cierto.

>Igualdad entre hombres y mujeres

Sánchez ha acusado a Rajoy de "recortar" el derecho de las mujeres a decidir cuándo ser madres, una afirmación que el jefe del Ejecutivo ha calificado de "intolerable" y por la que le ha exigido explicaciones.

"Usted durante estos últimos cuatro años lo que ha hecho ha sido precisamente recortar el derecho a decidir de las mujeres de cuándo ser madres y cuando no", ha declarado Sánchez durante el debate organizado por la Academia de Televisión.

Rajoy, visiblemente molesto, le pedido que aclare esa afirmación: "Explíqueme por qué impido yo a las mujeres ser madres, señor Sánchez. No me ha explicado su afirmación de que he recortado el derecho a las mujeres a ser madres. Me parece intolerable", ha enfatizado.