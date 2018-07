Sánchez: "Fracturar en dos a Cataluña no responde a ninguna voluntad popular"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha identificado a Artur Mas como el "único culpable" del choque entre Cataluña y el conjunto del Estado, al defender una vía "antidemocrática", aunque ha acusado a Mariano Rajoy de pasividad ante el "desafío soberanista". En el mitin de presentación de las candidaturas del PSC para las elecciones generales del 20 de diciembre, en un abarrotado pabellón del Prat de Llobregat (Barcelona), Sánchez ha acusado a Mas de "envolver su amenaza con grandes palabras: democracia, voluntad popular, libertad".

"Romper la ley es antidemocrático, fracturar en dos a Cataluña no responde a ninguna voluntad popular, no hay libertad en imponer tus deseos a la mayoría. Un Parlamento recién elegido le está pidiendo a un gobierno no constituido y a un presidente en funciones que incumplan la ley contra la voluntad mayoritaria de los catalanes, y eso es todo menos democrático", ha afirmado.

Después de que esta semana se haya reunido en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para coordinarse ante la propuesta de resolución parlamentaria de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, que plantea el inicio del proceso hacia la independencia, Sánchez ha señalado que, "dentro de la Constitución y la legalidad democrática, los socialistas estamos dispuestos a hablar de muchas cosas, salvaguardando siempre la unidad de España". Para Sánchez, "todo lo que está pasando tiene un único culpable, Artur Mas, pero Rajoy es responsable de no haber actuado ante el desafío secesionista".