Luena confirma el 'no' del PSOE a la investidura de Rajoy pero evita descartar a otro candidato del PP

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha anticipado el voto negativo de su partido a la posible investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, aunque no ha aclarado si, en caso de que los populares presentasen a otro aspirante, le darían su apoyo o se abstendrían. Luena ha garantizado el rechazo del PSOE a que Rajoy sea reelegido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva de su partido en la sede de Ferraz, en la que se han analizado los resultados de las elecciones generales.

El 'número dos' del PSOE ha reiterado que a quien le corresponde formar Gobierno es al PP, al haber ganado las elecciones, y que los socialistas van a actuar con "prudencia y responsabilidad" hasta saber si Rajoy lo consigue. Ante la posibilidad de que el PP pudiese presentar otro candidato distinto a Rajoy, Luena no ha aclarado qué postura adoptaría su partido. "Que yo sepa, el PP va a presentar a Rajoy y el PSOE va a votar no a PP y a Rajoy. Es lo que sabemos y sobre lo que sabemos, es lo que vamos a hacer: votar no a PP y a Rajoy", ha incidido.

Según Luena, "no hay que hacer supuestos" porque "quedan muchos días" y no es recomendable "adelantarse o actuar con aceleración cuando no es necesario". "Ponerse a hacer ahora pronósticos, como han ido la mayoría de las encuestas, es mejor ni intentarlo", ha añadido.

El secretario de Organización ha hecho hincapié en que el PP tiene que tomar la iniciativa y que, hasta que no acabe esta "primera fase" y se vea si el PP ha sido capaz o no de formar gobierno, el PSOE no concretará si está dispuesto a liderar un pacto de izquierdas con Podemos, IU o ERC. Mientras dure esa fase, Luena ha dejado claro que el PSOE "va a tener una posición muy clara y es que los españoles han votado cambio e izquierda". "Vamos a traducir ese voto de los españoles en la sesión de investidura", ha subrayado.

Luena ha asegurado que las urnas han constatado que la ciudadanía "castigó duramente al PP" y que el PSOE "aguantó y obtuvo un resultado aceptable" teniendo en cuenta el nuevo escenario político, y "los duros ataques" que sufrieron los socialistas "en general" y su líder, Pedro Sánchez, "en concreto". "El PSOE es segunda fuerza, es la alternativa y la primera fuerza de la izquierda", ha resumido el secretario de Organización para destacar lo conseguido.

No obstante, ha hecho autocrítica al admitir que en algunos sitios, especialmente en las grandes ciudades, el PSOE "sigue teniendo problemas". "Hay que insistir y perseverar en los cambios y en las adaptaciones que el partido tiene que hacer. Pero en su conjunto, dadas las circunstancias, los resultados son aceptables. El PP nos ha ganado, pero nosotros le hemos ganado a casi todas las encuestas", ha añadido.