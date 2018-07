El sprint final de Rubalcaba, protagonista del nuevo vídeo del PSOE

El PSOE pide esta semana el voto a los ciudadanos con un vídeo cuyo protagonista es un atleta, un corredor de fondo que, mientras atraviesa un páramo en solitario, duda sobre si debe seguir adelante, pero finalmente decide hacer un último esfuerzo por lo que está "en juego" en estas elecciones y al final del camino se encuentra rodeado de gente, como si se tratara de un maratón.



La imagen de la "recta final" ha sido aludida varias veces en esta campaña por parte del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aludió a su condición de velocista cuando le propuso como aspirante. Y es que Rubalcaba llegó a correr en el año 1975 los 100 metros lisos en 11,2 segundos en los campeonatos nacionales universitarios defendiendo los colores de la sección de atletismo del Celta de Vigo.



El vídeo no menciona a Rubalcaba

No obstante, a diferencia del anterior vídeo electoral del PSOE que aludía a la necesidad de líderes en tiempos difíciles, éste no menciona a Rubalcaba, sólo su lema, "Pelea por lo que quieres", y pide el voto para el PSOE.



El vídeo, de 32 segundos, está protagonizado por un corredor que, en plena carrera, en solitario y en un paisaje desértico, detiene por un momento su camino para preguntarse si "merece la pena" los "más de 35.000 kilómetros recorridos", los "400 encuentros con ciudadanos, emprendedores", y todo lo que aún le queda por delante.



"¿Tanto nos jugamos?, ¿la educación?, ¿la sanidad?, ¿el futuro?", se pregunta el corredor, y eso le hace reemprender la marcha. Poco a poco, va reuniendo tras de sí a numerosos seguidores, que acaban transformándose en un multitudinario maratón. El vídeo se emite desde el lunes en los espacios gratuitos en televisión y se difundirá también en las redes sociales.