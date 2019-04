Rubalcaba: "No he dicho que vaya a ganar, pero salgo a ganar"

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reunido a la Ejecutiva del PSOE, y posteriormente a sus diputados y senadores para presentarles el borrador del documento de la Conferencia Política, de la que saldrá su programa electoral para las próximas elecciones generales.

Rubalcaba ha comenzado la comparecencia ante sus compañeros explicando que "no me voy a comprometer con nada que no sea capaz de desarrollar, quiero un programa ambicioso pero realista, que sea financiable".

"Me preocupa mucho la Sanidad, es la joya de la corona de nuestro Estado de bienestar, tenemos un gran sistema sanitario, y su financiación me preocupa", ha añadido.

"El Estado va a suplementar los créditos de las CC.AA en 8.000 millones de euros, y las comunidades decidirán como emplearlo, pero creo que el Gobierno debería pactar con las autonomías cuánto de ese dinero va a Sanidad", considera el candidato socialista.

"Hay quien propone bajar los impuestos, yo le digo que es no es posible. Esta crisis es distinta, más intensa, muy difícil de diagnosticar y de hacerle frente. Exige medidas que hasta hace poco habrían sido impensables. Hay que cambiar incluso los paradigmas que han movido la economía mundial. Ha habido fallos en los mercados y en la política. Los mercados han demostrado que la mano no es invisible, sino ciega. Las políticas tampoco se han puesto a hacer la tarea, por lo que nos encontramos en esta situación. Quien piense que esto se arregla con las recetas del año 1996 no está en lo cierto", ha insistido el socialista.

"Somos gente en la que se puede confiar, que vamos a pagar nuestras deudas. Hemos hecho muchas cosas en España porque hemos confiado en ellos. Las crisis cuando llegan llegan, los grandes países lo son porque saben salir de ellas", cree Rubalcaba.

"En nuestro programa tenemos que darle al trabajo en Europa un empujón importante. A la Comisión Europea hay que pedirle que defienda los intereses de Europa", ha sostenido.