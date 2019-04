Rajoy promete cumplir los techos de déficit de la UE "pues no hay alternativa"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido una bonificación de 3.000 euros al empresario que contrate a su primer trabajador y la reducción de 10 puntos en el impuesto de Sociedades para las empresas que reinviertan sus beneficios.

Durante su intervención en el acto de clausura del foro 'Los emprendedores protagonistas del empleo' que se celebra desde este viernes en Valencia, Rajoy ha calificado de "inaceptable" que las administraciones públicas no paguen a sus proveedores en plazo y ha abogado por que estas empresas puedan compensar estas deudas con el pago de los impuestos.

En su discurso, Rajoy ha insistido en la necesidad de poner en marcha un plan de reformas fiscales, tributarias y económicas a cuatro años para evitar el "rosario" de reformas llevado a cabo por el PSOE.

Además ha señalado que España puede salir de la crisis, aunque ha advertido de que "no va a ser fácil" y no hay "ni fórmulas ni atajos" para hacerlo, por lo que "el que diga que va a resolver esto en media hora miente, engaña y no le dice la verdad a los españoles".

A su juicio, el camino de la recuperación para por actuar "con tesón y acierto", con políticos que "saben de lo que hablan" y a través del diálogo, el consenso y la "complicidad" con el mundo empresarial.

Rajoy ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, entre otros dirigentes 'populares', y donde ha reiterado en múltiples ocasiones que el empleo será su principal objetivo si gana las próximas elecciones.