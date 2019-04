Rajoy: "Necesitamos un Gobierno apoyado porque la tarea que nos espera es gigantesca"

Mariano Rajoy, líder del PP, ha presidido el Comité Ejecutivo Nacional en el que se ha aprobado el programa electoral definitivo con el que el Partido Popular se presenta a las elecciones generales del 20-N. "Somos conscientes de que esto no va a ser fácil, porque por ejemplo hoy hemos conocido que el crecimiento en el tercer trimestre ha sido cero", ha explicado Rajoy durante su discurso.

"Hay que decirle a la gente que esto no va a ser fácil, no se puede mentir diciendo que no hay crisis, porque al final todo eso no sirve para nada". "Sabemos que la sociedad española da la talla y hay buenos emprendedores y buenos trabajadores. Vamos a convocar a todos los españoles" confía el líder popular.

"España necesita un gobierno apoyado porque la tarea que nos espera es gigantesca. Garantizo que gobernaremos con verdad, responsabilidad, garantía y rigor. Buscaremos complicidades con otras fuerzas políticas que quieran apuntarse al gran objetivo nacional que es la recuperación económica. No podemos prescindir de nadie que comparta el objetivo final" ha insistido Mariano Rajoy.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha destacado que el programa con el que se presenta "no busca titulares" ni deja lugar para el "marketing" o para promesas imposibles, sino al contrario, pues sienta, ha dicho, las bases de la recuperación.

"En este programa no hay lugar para el marketing ni para los artificios, no buscamos titulares, sino que queremos trabajar para que haya por fin buenas noticias", ha resumido el líder de los populares ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, justo después de que se aprobara por unanimidad el programa electoral.

Del programa Rajoy no ha dicho nada diferente a lo que ayer avanzó su partido, de hecho se ha limitado a leer las propuestas conocidas. El resto del programa, hasta 407 medidas, se divulgará este martes por Internet, en la web de la organización, y ha ocurrido que algunos dirigentes no conocían la totalidad del programa.

El presidente del PP, al menos, ha trazado la filosofía: un programa para todos los españoles que "pone los rieles de un rumbo acertado", que da confianza y rigor, es realista y reformista, que "no promete nada que no se pueda cumplir" y sienta las bases de la recuperación.

El programa electoral del Partido Popular

Aunque el documento se ha aprobado este lunes, parte de su contenido había trascendido ya, como la advertencia de que el PP no negociará con ETA ni por la presión de la violencia, ni por el anuncio de su cese. El programa, además, viene marcado por la austeridad en la administración, los incentivos fiscales.

En el ámbito fiscal, se contempla el fomento del ahorro a largo plazo con bajadas del IRPF a ahorradores y a familias numerosas. Se propone rebajar el impuesto de sociedades. También recuperar la deducción por compra de vivienda. Con el empleo como obsesión del partido y para reducir, explican, la temporalidad, se simplificarán los tipos de contrato. Y se reformará la negociación colectiva. El PP alentará que los convenios se negocien en la propia empresa.

Se mantendrá, remarcan, el poder adquisitivo de las pensiones y se modificará la actual ley del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida. Se promoverá una ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Y no habrá recortes, insisten, ni en Sanidad ni en Educación. También, entre sus promesas, la supresión del canon digital.

El PP reprocha al PSOE la ausencia de programa anticrisis. "Los cinco millones de parados los tenemos aquí. No están en ningún sitio, los tenemos en España. Igual que tuvimos los cinco millones de empleos gobernando el PP en España. No vamos a solventar los problemas de España con excusas y coartadas internacionales", afirma Javier Arenas. Ocho de cada 10 parados europeos, insiste el PP, son españoles.