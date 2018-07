Olabarría: "Si Rajoy no nos llama asumirá ciertos riesgos"

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Álava, Emilio Olabarría, ha expresado en Espejo Público su confianza de que el presidente electo, Mariano Rajoy, llame a su partido ya que "no puede solucionar solo los problemas derivados de la economía".

"Rajoy es un hombre pragmático. La envergadura de los problemas con los que tiene que bregar requiere una amplísima concertación. Aun con la mayoría absoluta es consciente de que no puede solucionar solo los problemas derivados de la crisis económica", aseguró.

"Si no nos llama asumirá ciertos riesgos en relación a determinadas materias y puede que no fructifique bien su legislatura", advirtió Olabarría. El cabeza de lista del PNV insistió en la necesidad de no tomar decisiones en soledad, como ha hecho el Partido Socialista durante la última fase de la legislatura: "Esta crisis se está comiendo a todos los gobiernos. Todos caen".

"Tengo la convicción de que Mariano Rajoy no renunciaría a ser el presidente bajo cuyo mandato se consiguió la normalización en el País Vasco", declaró, convencido de que el popular se entenderá con ellos durante su mandato.

Amaiur se ha alzado en el País Vasco como el partido con mayor número de diputados, un total de seis, pese a que el PNV, con un escaño menos, ha sido la fuerza más votada. Olabarría ha declarado estar "satisfecho". "Hemos conseguido nuestros objetivos. Entre ellos, mantener el grupo parlamentario y ser el partido más votado en el País Vasco", declaró.

Del gran vencedor, Amaiur, Olabarría declaró que "es una coalición de partidos sin programa ni candidatos conocidos". "Deberíamos saber qué propuestas tiene. Ellos se jactan de no tener un programa electoral. No han dicho nada sobre los problemas más graves. Votarles es un acto de fe, un voto en blanco", señaló.