José Blanco: "Un kilómetro de carretera puede esperar, la educación de un alumno no"

El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha defendido en Espejo Público el compromiso de su partido con la educación y la sanidad, que son "intocables y sagrados". En esta línea, ha criticado los recortes del Gobierno catalán. "Se niegan a reponer el impuesto de patrimonio en Cataluña. ¿No sería mejor reponer el impuesto de patrimonio en lugar de recortar las ayudas?", ha apuntado Blanco. Además, ha añadido que "un kilómetro de carretera puede esperar, pero la educación de un alumno no".

En lo que hay que fijarse, según el portavoz, es en el fraude fiscal. "No podemos convivir con un fraude fiscal tan alto, hay que invertir en inspectores, en eso y no en recortar en educación. No podemos condenar a gente que merece una ducación a que no la tenga con la excusa de la crisis", ha afirmado.

Blanco, que asegura "no contemplar la derrota" ni dar por perdida la batalla, ha defendido las políticas sociales del Ejecutivo de Zapatero. "Si no hubiera sido por la política social que se ha hecho, hoy los problemas sociales serían mucho mayores", asegura.