Dimite el secretario provincial del PSOE de Zamora por "pucherazo"

El secretario provincial del PSOE de Zamora, Carlos Hernández, ha dimitido de su cargo por la manera en que las ejecutivas federal y autonómica de su partido han llevado el proceso de elección de la lista al Congreso de los Diputados, a la que opta el ministro de Interior, Antonio Camacho.

La denuncia de Hernández ha llevado al actual diputado nacional del PSOE por la provincia, Jesús Cuadrado, a renunciar a encabezar la lista a la Cámara Baja en las elecciones del 20-N, lo que allana el camino a Camacho. Jesús Cuadrado, que ha estado en el Congreso de los Diputados durante las tres últimas legislaturas, ha declarado a Efe que prefiere no entrar a analizar los resultados de las asambleas de las agrupaciones locales, sobre las que existen dudas acerca de los apoyos que ha cosechado uno y otro candidato.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE ha dicho en una rueda de prensa que se ha sentido "desautorizado" en el proceso de selección de candidatos y ha mostrado su "dolor y frustración por cómo se han hecho las cosas desde las Ejecutivas autonómica y federal", motivos por los que ha justificado su dimisión "irrevocable". Con las actas de las asambleas de las agrupaciones locales en la mano, Hernández ha negado que los datos aportados ayer por el PSOE a nivel nacional sean los exactos, ya que según sus cálculos el ministro del Interior, Antonio Camacho, habría obtenido 143 votos, frente a 181 del actual diputado socialista por Zamora, Jesús Cuadrado.

La diferencia parece estar en la consideración que pueden recibir las asambleas de cinco agrupaciones locales, en las que no se especifica el número de militantes que votó. Hernández ha matizado en este sentido que, si se le dieran a Camacho esos cuarenta votos de los militantes de esas agrupaciones, obtendría 183, aunque en otro momento de la rueda de prensa ha reconocido que en una de esas agrupaciones, la de Fuentelapeña, había dos militantes que ni siquiera habían sido convocados a la asamblea.

Por este motivo Hernández, que continuará como militante de base del PSOE de Zamora, ha opinado que el resultado de las asambleas "estaba decidido de antemano" a favor de Camacho y ha mostrado su pesar porque "no se han cumplido las formas democráticas". A preguntas de los periodistas, Hernández no ha ocultado sus diferencias con el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Óscar López, y ha declarado que no le cabe "ninguna duda" de que con el anterior máximo responsable del PSOE de Castilla y León, Ángel Villalba, había más democracia interna en el partido.

A su juicio, López "no ha digerido nunca" que él saliera elegido secretario provincial del PSOE de Zamora en vez de la actual parlamentaria regional Ana Sánchez, a la que apoyaba López. Sobre el ministro del Interior, Carlos Hernández ha admitido que será un "magnífico candidato", aunque ha reconocido su malestar porque concurra por la provincia de Zamora después de que el PSOE haya criticado que el PP impusiera a un candidato de fuera de la provincia, Gustavo de Arístegui, como número dos en la lista en las elecciones generales de 2008. Para Hernández, al ministro del Interior "le han utilizado" y ha sido "una víctima" de Óscar López.

La Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE ha enviado un comunicado en el que expresa "respeto" por la decisión tomada por Hernández y anuncia que la próxima semana iniciará los trámites para formar una gestora que aporte normalidad al funcionamiento del partido en la provincia. Además, ensalzan el apoyo de los militantes del PSOE zamorano a la candidatura del ministro de Interior y recuerdan su "valía en la lucha contra el terrorismo y en la garantía de la seguridad ciudadana"