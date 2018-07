Miles de personas se congregan en Times Square para celebrar la victoria de Obama

"Obama, Obama", gritaba la multitud, en el momento en el que los coches hacían sonar las bocinas a eso de las 5.20 horas -hora de España-. La noche electoral fue retransmitida en directo por las pantallas gigantes de los canales CNN y Fox News. Miles de personas se reunieron en la céntrica plaza neoyorquina a pesar de las temperaturas bajo cero.

Jill Zaggo, un actor de Broadway no ocultaba su alegría: "Oh Dios mío, estoy tan feliz (…) con Romney estaba asustado porque iban a cortar todos los fondos a los artistas". "Estamos muy contentos", afirma Chloe Loi, de 27 años, "aunque yo no estaba demasiado preocupada” para añadir que "Obama tuvo un gran apoyo".

Mark Schneider, de 52 años, es más crítico: "la campaña ha sido muy estresante". "El país está muy dividido. Soy de Massachusetts, vi lo que había hecho como gobernador Romney y le deseo lo mejor para el Congreso “.

Para Mulhani Winder Singh, de origen indio, "Romney era un mentiroso". "En cuatro años, Obama no podía resolver el lío en el que los republicanos le habían dejado".