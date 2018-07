Barack Obama: "Lo mejor está por llegar"

Barack Obama ha sido reelegido como presidente de Estados Unidos para cuatro años más. "El objetivo de perfeccionar nuestra Unión ha avanzado" ha dicho Obama en Chicago donde ha sentenciado "Para los Estados Unidos de América lo mejor está por llegar".

Tras su victoria ha querido agradecer a todas las personas que le han votado, y especialmente a su esposa, "Yo no sería el hombre que soy hoy sin la mujer que quiso casarse conmigo. Michelle nunca te he querido más ni me he sentido más orgulloso al ver al resto de Estados Unidos enamorarse de ti".

También ha tenido palabras para felicitar a todo el equipo que ha colaborado con el durante la campaña, "El mejor equipo que he podido tener nunca. Sois mi familia, independientemente de lo que hagáis a partir de ahora, habéis hecho historia juntos. Gracias por creer en mí. Me habéis empujado todo este tiempo con vuestro trabajo".

"Sé que las campañas pueden parecer cínicas y eso da alas a nuestros críticos, pero cuando hablamos con los ciudadanos que están trabajando a diario para tener la oportunidad de ir a la universidad, oyes el orgullo de los voluntarios y el patriotismo de los veteranos", ha afirmado Obama.

"Eso es lo que puede ser la política, por eso importan las elecciones. La democracia en una nación de más de 300 millones de habitantes puede ser ruidosa y sucia, pero tenemos nuestras propias opiniones y creencias personales, y eso no va a cambiar después de esta noche", ha dicho el presidente.

Este país tiene mas riquezas, pero no es eso lo que nos hace ricos. Tenemos el Ejército más fuerte, pero no es eso lo que nos hace fuertes. Tenemos las mejores universidades, pero eso no hace que la gente venga a nuestras fronteras", ha agregado. "Lo que lo hace es que este país está unido y tiene un compromiso para avanzar juntos y que haya una responsabilidad con los deberes y con el patriotismo. Eso es lo que hace de Estados Unidos un país grande", ha manifestado durante el discurso.

"Creo que podemos aprovechar este futuro juntos, porque no estamos tan divididos como sugieren nuestros políticos. Somos más grandes que la suma de nuestras voluntades, somos más que una suma de estados federales", ha dicho. "Seguimos y seguiremos siendo Estados Unidos y seguiremos avanzando, con la gracia de Dios, para recordar al mundo que vivimos en la más grande nación de la Tierra", ha remachado Obama.