Rajoy: "Ser empático con todos viendo lo que hay requiere ser un héroe"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que para continuar en la senda del crecimiento y de la creación de empleo hay que seguir confiando en el PP, y ha hecho una advertencia: "Si queremos volver a la cola dadle el voto al PSOE o a quien quiere apuntalarlo". Así lo ha apuntado Rajoy en el mitin central del PP de Baleares celebrado en Palma, en el que también ha bromeado sobre quienes dicen que no comunica bien o no tiene empatía. Y ha señalado: "con vosotros comunico bien y soy empático, pero ser empático con todos y comunicar con todos viendo lo que hay requiere ser un héroe y ahí yo ya no llego".

"Así que ya sabéis, vamos a comunicar bien, a ser empáticos y sobre todo a seguir creciendo y crear empleo que es de lo que se trata y lo que sabemos hacer como ya hemos demostrado muchas veces", ha añadido el jefe del Ejecutivo.

En todo momento ha insistido Rajoy en que ahora no se puede dar "marcha atrás" y el "cambio" que se ha producido tanto en Baleares como en el resto de España "tiene que continuar". "Porque si no vamos a volver a las andadas y eso no nos lo podemos permitir", ha insistido.

En el acto más multitudinario de su campaña -4.500 personas según la organización- y en un tono más mitinero que en sus anteriores intervenciones de estos días, Rajoy ha subrayado además que "ahora se pueden hacer muchas más cosas", una vez que la economía ha vuelto a crecer. Así, tras escuchar al presidente balear, José Ramon Bauzá, pedir un nuevo sistema de financiación autonómica, ha señalado que en esta legislatura no pudo hacerse -debido a la crisis y la falta de recursos-. "No podía nadie, salvo los socialistas, que habrían hecho cualquier cosa" y habrían llevado al país al borde de la ruina", ha añadido.

También ha recordado que ahora se pueden bajar los impuestos y así se está haciendo. "Ahora se puede", ha reiterado. "Vamos a poder hacer muchas más cosas y vamos a seguir creciendo si no cambiamos la política y si aprendemos que hay cosas que están bien y otras, como muestra la historia, no funcionan", ha insistido Rajoy, quien de nuevo ha hecho un repaso por la mejora de las cifras macroeconómicas. Eso sí, esta vez lo ha hecho con ironía, como cuando ha querido dar ciertos datos conocidos en las últimas 72 horas a pesar de que "las buenas noticias habitualmente no son noticia". "Yo no doy noticias antiguas. Soy un tipo en la actualidad", ha bromeado Rajoy, para contar que España ha subido al primer puesto en competitividad turística desde el octavo en que estaba en 2011, según datos del Foro Económico Mundial.

Un día más, el presidente del Gobierno ha arremetido con fuerza contra los socialistas, al considerar "lamentable" que vengan ahora a dar "lecciones" de lo que hay que hacer para que se cree empleo, mientras ha insistido en que hay que "perseverar con lo que funciona". Y también ha tenido un momento para recordar a las nuevas formaciones políticas, cuando ha reiterado que su partido, el PP, no se hizo "en media hora" ni se gestó o promocionó en "tertulias". Además, ha recomendado leer los programas electorales de sus adversarios. "La vida es muy dura pero de vez en cuando hay que leérselos", ha bromeado.

Mariano Rajoy también ha querido en Palma poner en valor la Constitución, la unidad y la soberanía nacional, en un acto en el que ha pedido a todos los populares que trabajen para lograr la victoria el 24 de mayo. Así, al finalizar su intervención, ha señalado que hay que "mantener la intensidad" de las políticas del PP, pero también "hay que ganar" para poder hacerlo. "Somos una gran nación con un gran futuro y dependemos de vosotros, de lo que hagáis vosotros, sobre todo esta militancia aguerrida del partido", ha concluido.