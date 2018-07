Sánchez: "Cada engaño de Rajoy es una razón para mandar al PP a la oposición"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que "cada engaño" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es "una razón más para mandar al PP a la oposición" tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. Sánchez ha intervenido en un mitin celebrado en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona junto con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el candidato a la alcaldía de la capital catalana, Jaume Collboni, ante unas 2.000 personas.

El líder socialista ha censurado a Rajoy por decir que "gracias a su buena gestión, ¿quién se acuerda del paro?", una "perla" que, según Sánchez, no responde a la realidad laboral de España al haber todavía "muchos trabajadores con miedo a perder su empleo y muchos parados con miedo a nunca encontrarlo". "Señor Rajoy, del paro se acuerdan los padres que ven a sus hijos emigrar por falta de oportunidades, los hijos que ven a los padres de 50 y 60 años sin empleo en sus casas, los mayores que tienen que ayudar a sus hijos y nietos con la pensiones congeladas", le ha reprochado Sánchez ante la cerrada ovación de los asistentes, que le han aclamado al grito de "presidente, presidente".

El secretario general ha exigido a Rajoy "que no engañe, porque cada uno de sus engaños es una razón para mandar al PP a la oposición". A su juicio, Rajoy es "el presidente del pasado y del pasivo", porque por culpa de la reforma laboral, los trabajadores cobran "sueldos de 1990", la inversión en I+D+i está en los niveles de 2000 y el gasto en educación en los de 1978.

Sánchez ha situado a CiU en el mismo plano que el PP, al responsabilizar a ambos de haber "fracturado política, económica y socialmente" Cataluña y España con su política económica. "Cada contrarreforma y recorte del estado del bienestar, cada decisión política, no ha hecho más que devaluar las condiciones de los trabajadores y las clases medias", ha denunciado el líder del PSOE. Por ello, ha opinado que las elecciones del 24M "son una opción entre el pasado y el futuro" y una oportunidad para "dejar atrás la política de recortes perpetrada por la derecha catalana y española".

También ha animado a respaldar al PSOE para llevar a la oposición a "esos patriotas que van dando lecciones de patria y que confunden patria con patrimonio y luego se lo llevan a paraísos fiscales". En cuanto al proceso soberanista de Cataluña, Sánchez ha acusado a Rajoy de "no haber hecho nada, nada", para buscar una solución. Frente al "bloqueo" del PP y su empeño en enfrentar a "extremeños y andaluces, a valencianos y catalanes, a madrileños y catalanes", ha reiterado su compromiso de que si llega a la Moncloa, auspiciará una reforma de la Constitución para implantar un modelo federal. "La política es unir e integrar. España es un país diverso y hay que ofrecer un proyecto compartido", ha sostenido Sánchez, quien ha dicho "avergonzarse" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, por sus ataques al catalán.

Ante las malas expectativas que las encuestas dan al PSC en las municipales -en Cataluña no hay autonómicas el 24M-, Sánchez ha asegurado que "el futuro no está escrito". "Estoy convencido de que los barceloneses querrán romper la inercia, pero no abrazar la incertidumbre y apostarán por un alcalde de progreso", ha animado a Collboni. Tras evocar la memoria de históricos del PSC como Jordi Solé Tura o Ernest Lluch, Sánchez ha subrayado que "lo mejor que le ha pasado a Barcelona ha venido de la mano" de los socialistas. "Lecciones no nos van a dar a nosotros, ninguna", ha advertido el secretario general.

En línea con la actitud mantenida durante la campaña, Sánchez apenas se ha referido a Ciudadanos y Podemos. Del primero, ha criticado a su líder, Albert Rivera, por vetar a los nacidos antes de la democracia para "regenerar la vida democrática de España". De Podemos, le ha afeado que hablen de la Constitución como "el régimen del 78". "Con eso, lo que están haciendo es insultar la memoria de nuestros abuelos y padres que lucharon por la libertad y la democracia".

Sánchez, quien por la mañana estuvo en Girona, ha apelado al voto útil al asegurar que "el único partido que puede ganar al PP y cambiar las cosas es el PSOE". "Perque Barcelona es mereix un alcalde de progrés", ha concluido en catalán su discurso. Miquel Iceta ha asegurado que Cataluña no puede perder "cuatro años más" de pacto soberanista entre CiU y ERC y ha advertido que los catalanes no están dispuestos a seguir siendo "rehenes" de dos ejecutivos que no se entienden, en alusión al Gobierno de Rajoy y la Generalitat. El líder del PSC ha subrayado que España necesita un "cambio seguro" que llegará de la mano de Pedro Sánchez.