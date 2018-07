Alberto Garzón: "Podemos no mantiene la esencia del 15-M"

El líder de IU y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha valorado el movimiento del 15-M cuando se cumplen cuatro años de su nacimiento. En una entrevista en Espejo Público, Garzón ha asegurado que "no se puede entender la política actual sin el 15-M aunque en su día fue un movimiento muy infravalorado". Define el movimiento como una enmienda a la totalidad y una muestra de que para cambiar la realidad no sólo valen las elecciones.



Para Garzón, Podemos es un partido que "irrumpe en el panorama político de forma espectacular pero no representa el 15-M, que era un movimiento social y político". Cree que el partido que lidera Pablo Iglesias ha tenido un atractivo muy poderoso, consecuencia de una crisis tan profunda. "La gente quiere construir algo nuevo con elementos nuevos pero la gente que compone Podemos no es nueva". Mantiene que Podemos tiene apariencia de un partido rupturista aunque es IU quien matiene los valores de izquierdas para salir de la crisis y añade que mucha gente que se acerca a los círculos de Podemos termina en Izquierda Unida porque es una formación "más democrático que sí mantiene la esencia del 15-M".



Sobre las encuestas que dan el triunfo en Madrid al PP y anuncian una semidesaparición de IU en la capital, cree que es un momento político muy complejo en el que las encuestas cambian de un día para otro. Estos sondeos establecen que el votante de IU da un 7 de nota a Manuela Carmena (Ahora Madrid) mientras que al candidato de IU no le valoran más allá de un 5,8. Ve la salida de Tania Sánchez de su formación como un gesto de una "notable falta de coherencia, que es un error político".



El líder de IU asegura que en el movimiento Ahora Madrid hay militantes de su partido porque el espacio político que lidera Manuela Carmena es un partido de convergencia que representa distintas corrientes.



Garzón justifica la decisión de IU Federal de no respaldar la candidatura de IU Madrid, en que esta última agrupación ha desafiado las resoluciones del partido.