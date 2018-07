Rajoy: "No es un problema de ideologías sino de hacer lo que es necesario para crear empleo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que su Gobierno va a seguir con la puesta en marcha de las reformas, aunque "con prudencia" y explicándolas, porque "la mayor irresponsabilidad" sería "no gobernar, no decidir, y no situarse en la realidad".



Rajoy ha participado en un mitin de campaña de las elecciones andaluzas celebrado en el Pabellón de Deportes "Rafael Florido" de Almería ante unas 4.000 personas junto al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas.



Ha recordado que antes de llegar al Gobierno anunció que había que hacer reformas para sentar las bases del futuro de España, y que tras dos meses al frente del Ejecutivo "estamos en ello", ha dicho, porque lo que necesita España es dar "un salto adelante, modernizarse, adaptarse al siglo XXI". "No podemos aplicar recetas del siglo XIX al siglo XXI porque nos quedaremos atrás.

"No es un problema de ideologías sino de sentido común, de hacer lo que es necesario, de adaptarse a la realidad que vivimos", ha apuntado Rajoy, quien ha añadido que no está dispuesto a que España "se quede fuera del progreso y no se adapte".

Tras advertir de que el PP ya dijo antes de las elecciones que no tenía "una varita mágica y que iba a llevar su tiempo", ha recalcado que su Gobierno ha hecho muchas reformas.

"Andalucía no son los ERE"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que Andalucía "no son los ERE" ni "unos señores que están hoy en las primeras páginas" de los periódicos, en alusión a la decisión de la jueza Mercedes Alaya de enviar a prisión al ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero.

En su intervención en un acto de campaña de las elecciones andaluzas del 25 de marzo celebrado en Almería junto al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, Rajoy ha dicho que esta es una de las cosas que deben motivar el cambio político en Andalucía a favor del PP en los comicios andaluces.