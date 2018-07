Los 'e-sports' consiguen mover verdaderas masas alrededor del mundo

Carlos Rodríguez, 'Ocelote', 8 años como profesional y ha llegado a ganar casi un millon de euros al año. Ahora dirige su propio equipo, Gamers 2.

Alvar Martín, 'Araneae', durante sus 4 años jugando, ha llegado a entrenar 16 horas diarias. Ahora retrasmite sus partidas por internet.

Son dos de las caras visibles de los 'e-sports' (deportes electrónicos) en España, de los aproximadamente 10 que pueden vivir de ello en nuestro país. Sus historias son similares, pasaron de recibir regañinas de sus padres, a dedicarse profesionalmente a jugar. "Al darse cuenta de que podía ganar dinero y vivir de ello, y que a mi es lo que me gustaba, me dieron rienda suelta y me dijeron que hacia adelante", comenta Alvar Martín.

Su mundo funciona como el de cualquier deporte. "Hay jugadores que tienen sus propios patrocinadores, esos jugadores juegan para clubes. Y estos clubes juegan en ligas que también patrocinadores", cuenta Carlos Rodríguez.

League of Legends es su terreno de juego, LOL para los iniciados. No es el único, pero sí uno de los juegos más populares.

En España todavía hay pocos jugadores profesionales, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Reino Unido pero sobre todo Corea del Sur nos llevan la delantera. Allí la final mundial de League of Legends del año pasado, reunió a 40.000 personas en el estadio, y 32 millones siguiéndolo por internet.

290 millones de personas vieron o jugaron a deportes electronicos en 2014.