Simeone: "Ha sido uno de los mejores partidos desde que estoy en el Atlético"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se presentó eufórico y afónico en la sala de prensa del estadio Vicente Calderón, después de vencer al Bayern Munich (1-0), y manifestó tajante que su equipo había jugado uno de los mejores encuentros desde que él es el técnico.

"Me siento afortunado de ser el entrenador de estos jugadores. Juegan con una pasión y un compromiso que es muy difícil de conseguir. Hoy me gustó todo lo que vi del equipo. Los jugadores interpretaron todo lo que había que hacer perfectamente. Lo hicieron bien cuando hubo que ir adelante y cuando hubo que refugiarse interpretaron que había espacios para el contragolpe", destacó.

"Cuando hubo que sufrir -continuó Simeone- se sufrió y se aguantó muy bien físicamente todo el partido. Teniendo en cuenta que hemos jugado contra uno de los tres mejores equipos del mundo, tengo que decir que hoy ha sido uno de los mejores partidos del Atlético desde que soy el técnico del equipo", declaró en una primera respuesta.

Simeone no quiso detenerse a elogiar a ningún jugador en concreto aunque sí valoró que una de las claves del éxito de su equipo fue el trabajo y esfuerzo de Fernando Torres y de Antoine Griezmann, que obligaron a Xabi Alonso y al chileno Arturo Vidal a estar pendientes de ellos, por lo que abortaron muchas de las posibilidades de salida en el juego de los dos centrocampistas del Bayern.

"El partido fue bastante claro en eso. Con Fernando intentamos evitar la salida de Alonso, y la primera salida de Vidal intentamos anularla con el trabajo de Griezmann. Lo hicimos muy bien. Por el otro sector del campo sabíamos que íbamos a sufrir por la salida de Philipp Lahm, pero sabíamos que íbamos a tener espacios para correr y el equipo interpretó el partido tácticamente de manera impresionante", añadió.

Preguntado por el penalti fallado por Griezmann, Simeone fue contundente. "Que qué le ha pasado a Griezmann, pues que falló un penalti como lo han fallado Maradona, Messi, Platiní, Zico. Griezmann es uno de los mejores del mundo y seguirá tirando penales con normalidad. Es un jugador que tiene una personalidad tremenda. Estamos muy contentos con el trabajo que hace. Hoy arrancó el contragolpe que dio ligar al gol de Carrasco. Es una de las muchísimas cosas que hizo. Una de las mil cosas que nos da y que siguen posicionándolo en el lugar que está, que yo creo que es entre los tres mejores del mundo".

Sobre las posibilidades del equipo en la Liga de campeones y ante la pregunta de si este año si puede ser el definitivo para ganarla, el entrenador del Atlético se agarró a su filosofía de no mirar más allá del siguiente partido.

"Creo -añadió- que no sería bueno adelantarse en el pensamiento a tanto tiempo adelante. Queda mucho y en la zona en la que estamos los resultados que hemos tenido nos ponen bien, pero dependemos de los que hagamos en Rusia contra el Rostov y por lo que se ha visto hoy de este equipo ante el PSV, sabemos que generará dificultad". El técnico rojiblanco comentó que el Bayern es un equipo fantástico.

"Para mí es un equipo fantástico con futbolistas enormes. No me acuerdo cuando fue la última vez que perdió, posiblemente también en el Calderón. No le quito ningún mérito". Por último, Simeone señaló que no le tiene que decir nada a la afición.

"No hay que decirle nada. Está entregada con el equipo. Hay que decir que es muy difícil que se repitan los momentos en los que estamos. Este momento que vive el club, en las tribunas, en la directiva y con el nuevo estadio a la vista son momentos que no van a volver. Hay que regar todo y vivir con mucha pasión porque así lo vamos a poder cuidar", concluyó.