Luis Enrique: "Me gustaría dar minutos a todos, pero no va a ser posible"

La preparación del partido: "Lo hemos preparado como hemos podido y no vamos a hacer nada especial porque un jugador vuelva a enfrentarse contra su exequipo (Ter Stegen), no hace falta cambiar nada".

Importancia de los minutos iniciales: "Los partidos no se solucionan al inicio, pero sí es importante de cara a generar desconfianza al rival. Hay que empezar concentrados porque tienen una fuerza en casa increible".

Sobre el reparto de minutos: "Me gustaría dar minutos a todos mis jugadores, pero creo que no va a ser posible. No quiero dar información al entrenador rival antes del partido".

Ter Stegen: "Quiero pensar que ha mejorado, aunque sólo sea porque sabe un idioma más. Evolucionar es básico en cualquier posición y en estos años ha ido mejorando su rendimiento, ese es el objetivo de cualquier profesional".

¿Habrá rotaciones en la portería?: "Podéis decir lo que queráis. Un portero es igual que un jugador de campo y podrá ser cambiado, pero podéis escribir lo que queráis".

Sobre la dificultad de jugar fuera de casa: "En casa se debería tener mayor facilidad, pero el objetivo es no cambiar la filosofía ni fuera de casa ni en casa. Lo que tenemos clarísimo es que hay que hacer un gran partido para poder ganarles".

La importacia de jugar a banda cambiada: "No siempre se juega a pierna cambiada, depende de lo que necesites, no es determinante. El fútbol va evolucionando y en función de tus jugadores y de lo que pretendas puedes jugar a banda natural o a pierna cambiada".

Las fortalezas del M'Gladbach: "Un equipo complicado, tanto por lo que hacen con el balón como sin él. Vamos a tener que estar muy bien posicionados si no queremos complicaciones y si no les presionas bien te van a sacar el balón jugado. Debemos hacer que se vean sus defectos, si se ven sus virtudes vamos a sufrir".