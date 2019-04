Agüero lidera la goleada del City ante el Steaua

El Manchester City ha liquidado al Steaua de Bucarest (0-5) en el debut europeo de Pep Guardiola en el partido de ida de la fase previa de la Champions League, una goleada que transmitió unas sensaciones excelentes que dejaron la eliminatoria encarrilada. El conjunto dirigido por Guardiola no especuló en su primer partido a nivel continental y se llevó un incontestable triunfo en la capital rumana, que pudo haber sido incluso mayor de no ser por la falta de acierto desde los once metros y por los palos.

Agüero falló dos penaltis y logró un 'hat-trick'

Pese a actuar como visitantes, los 'citizens' llevaron la batuta del encuentro y ya a los 13 minutos Silva consiguió abrir la lata. Por aquel momento, el City ya había errado un penalti lanzado por Agüero, que volvería a repetir desde el punto fatídico en la primera parte, aunque corrió la misma suerte.

Sin embargo, el 'Kun' logró resarcirse anotando un 'hat-trick' que dejó en segundo plano al estreno goleador de Nolito con su nuevo equipo. El 0-5 pone muy de cara la eliminatoria para los ingleses, que rozan su entrada a la fase de grupos de la 'Champions' a falta de certificar su clasificación en el Etihad e inscribir su nombre en el sorteo del próximo 25 de agosto.