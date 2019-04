Zidane: "Todos son los mejores, pero la BBC un poco más"

El Sporting, un equipo difícil:

No nos sorprendió el partido de ida. Ganamos con dificultades y tendremos un partido igual: complicado y difícil. Contra un equipo que querrá ponernos en problemas, como siempre.

¿Llegan Benzema y Ramos?

Vamos a ver mañana. Estamos todos menos los lesionados que se quedaron en Madrid. Verás el equipo que ponemos.

El sistema:

Ningún equipo nos lo va a poner fácil. El sistema que jugamos con tres arriba o con dos (con cuatro o cinco en el medio) no va a cambiar. Ganar al Atlético no te asegura nada. Tienes que ir a por el partido, hacer el máximo, entrar fuerte... Mañana me espero un partido complicado.

Es la primera vez que metemos a Gareth a la izquierda, Lucas a la derecha y Cristiano e Isco arriba. Y mañana otro sistema, y luego otro... Con los jugadores que haya en el campo.

¿Prefiere parar segundo o primero?

No hago cálculos. Lo que me importa con mis jugadores es ir siempre a hacer todo para ganar el partido. Nada más. Pase lo que pase miramos después la clasificación. Mañana si podemos ganar vamos a hacerlo.

Siempre estudia al rival

Cuando pongo el equipo, pienso que vamos a intentar ganar el paritdo con él. Siempre estudiamos al rival y ellos a nosotros. En función de eso, defensivamente tenemos que hacer unas cosas y ofensivamente otras. Pienso que tengo a los 25 mejores. Colocar en el campo de una manera de otra no cambia mucho.

¿BBC sí o no?

Cada uno puede decir lo que piensa. No es que la BBC sea innegociable, es que los tres son los mejores. Como los demás, a lo mejor ellos un poco más por la historia y lo que han hecho. Pero para mí lo más importante es el grupo. ¿La BBC va a jugar más? Sí. Pero los demás van a tener minutos también.

Isco, mejor de mediapunta:

Isco puede aportar más ahí; la posición suya es de diez, y es ahí donde se encuentra mejor. Pero puede jugar en muchas posiciones y lo ha demostrado. Lo que está haciendo lo hace fenomenal.

Elogios a Cristiano tras el hat-trick:

Cristiano es así. En cualquier momento te puede hacer daño. A veces parece que no hace tanto, pero él en el minuto 90 te puede hacer lo mismo que en el primero. En cualquier momento te hace tres goles. Nos ha acostumbrado muy mal.

Se quita méritos:

El Madrid no ha pasado de nada a todo. No es verdad. Ahora a lo mejor conmigo lo estamos haciendo un poco mejor, pero tú sabes cómo es esto. Cuando empatamos tres partidos es complicado... Para mí no es un problema. Lo importante es buscar cosas para mejorar. Cuando ganamos el derbi, no me voy a agrandar más de la cuenta. Tenemos que seguir; de ahora hasta el final va a ser muy complicado. Lo llevo con tranquilidad.

Bale, ¿seguirá por la izquierda?

Cuando Bale empezó jugaba en banda izquierda, de lateral. Él sabe que en esa posición ha sido un gran jugador. Puede jugar en muchas posiciones, y también a la derecha, porque puede entrar por dentro y chutar. Y ya está. Hay muchos partidos, veremos su posición. Lo hizo muy bien en el derbi; mira el tercer gol. Nos puede dar mucho en esta posición.