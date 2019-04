Cristiano: "Zidane me dio la oportunidad de jugar de nueve, me siento mejor que en años anteriores"

El atacante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, destacó la fortaleza de la Juventus, rival en la final por la Liga de Campeones que el conjunto de Zinedine Zidane pretende conquistar en Cardiff el próximo sábado y convertirse en el primer equipo que logra dos trofeos consecutivos, desde que entró en escena el nuevo formato de la competición.

"Es un objetivo que todos los jugadores del Real Madrid queremos lograr. Queremos entrar en la historia y, si ganamos, seremos el primer equipo que logra el título dos temporadas seguidas en el nuevo formato de la Liga de Campeones. Es una ambición y un sueño. Crucemos los dedos", dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista a los medios de la UEFA.

"Sabemos que va a ser un partido muy difícil pero somos el Real Madrid y tenemos una buena oportunidad de ganar", declaró, el jugador luso, que considera que las opciones de la final están al cincuenta por ciento.

"Será muy similar a las anteriores. Son finales que están siempre al 50%. Ambos equipos intentaremos aprovechar los errores del rival. El equipo que cometa menos errores probablemente gane. Espero que ese sea el Real Madrid. Será un partido muy emocionante, a todo el mundo le gusta verlo y a los jugadores nos gusta estar en el campo para disfrutar. Las expectativas son altas y el equipo tiene confianza", subrayó Cristiano, que elogió las virtudes del conjunto italiano.

"Es un equipo excelente. No está en la final por accidente. Ganaron la Liga Italiana y la Copa. Son un rival duro y sabemos que será un partido complicado. Les gusta marcar de cerca a sus rivales, como el Atlético de Madrid. Puede que tengan una gran línea defensiva pero a pesar de lo buenos que son sus defensores siempre hay un punto débil en cada defensa. Así que tendremos que descifrar sus puntos débiles, capitalizar el espacio que la Juventus nos va a dar en el partido y sacar provecho de ello para marcar", destacó.

El atacante del Real Madrid jugará su tercera final en los últimos cuatro años.

"Siempre es especial jugar la final de la Liga de Campeones. Nos enfrentaremos a un gran equipo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil pero somos el Real Madrid y tenemos una buena oportunidad de ganar. Creo que la final está al 50% pero obviamente espero ganar porque sería extraordinario".

Cristiano Ronaldo recordó el duro camino que el Real Madrid ha atravesado hasta llegar a Cardiff.

"Ganar la Liga de Campeones es extremadamente difícil. En la Fase de Grupos pasamos segundos por detrás del Borussia Dortmund, pero creo que lo hicimos bien. Después hemos sido capaces de eliminar a grandes equipos como el Atlético o el Bayern y por eso merecemos estar en la final. Desde que estoy en el Real Madrid siempre hemos enfocado los partidos de eliminatoria incluso con más concentración y eso demuestra que somos un gran equipo".

El delantero portugués, decisivo en las últimas eliminatorias del torneo para la clasificación de su equipo, destacó la aportación del entrenador Zinedine Zidane.

"Ha hecho un trabajo extraordinario. Esta temporada comenzó desde el principio y está demostrando lo buen entrenador en que se está convirtiendo. Estoy muy contento con su trabajo. Le admiraba como jugador y ahora todavía más como entrenador porque es una persona muy positiva, muy trabajador y muy respetuoso con los jugadores. Así que no tengo ninguna duda de que el éxito del equipo se debe a Zidane y al trabajo excelente que está realizando. Todos los jugadores están contentos con él".

"Zidane ha dirigido la plantilla muy inteligentemente. No es fácil. No es una situación sencilla porque todos los jugadores quieren jugar mucho. Zidane ha hecho un trabajo muy inteligente y ha sido capaz de usar a todos los jugadores. Eso ha sido clave para alcanzar la final y ganar la Liga. Por eso creo que la temporada sigue siendo excelente", añadió Cristiano Ronaldo, que logró alcanzar los cien goles en la competición y establecer un nuevo registro.

"Era un hito que quería alcanzar. Estaba cerca de lograrlo pero estuve un par de partidos sin marcar, lo que hizo que fuera un poco más complicado. Siempre creí que sería el primero en la historia en marcar 100 goles y lo hice. Era un objetivo que me había marcado al comienzo de la temporada y, gracias a Dios, lo conseguí. Me gustaría agradecérselo a mis compañeros, al entrenador y a los aficionados del Real Madrid. Fue un momento bonito en mi carrera. Estoy extremadamente feliz", apuntó Cristiano.

El delantero del Real Madrid cada vez tiende más a ocupar el centro del ataque de su equipo en una temporada en la que ha entendido la necesidad de dosificar sus fuerzas para llegar al tramo final en buenas condiciones.

"Mi posición siempre será la misma. Lo que más me gusta es jugar libre en la delantera y esa es la oportunidad que Zidane me ha estado dando. Juego libremente. ¿En un lado, en el centro? Juego donde creo que debo. En cuanto al número de partidos, es algo que se habló al inicio de la temporada y sabía que lo necesitaba. En los últimos dos años solía estar cansado cuando llegaba el último tramo de Liga y Liga de Campeones. Así que este año descansé un par de partidos y me siento mucho mejor en esta fase final que en años anteriores", recordó Cristiano.