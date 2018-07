Carvajal: "He empezado a tocar un poco de balón y he hecho carrera. Mis sensaciones son fantásticas"

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal aseguró que las sensaciones tras su lesión en el muslo son "fantásticas" porque lleva "bastantes días sin dolor", a la vez que afirmó que atraviesan "un ciclo ganador" de cara a la final del sábado 26 de mayo de Kiev ante un equipo "muy ofensivo" como es el Liverpool.

"Ya he salido al campo, he empezado a tocar un poco de balón y he hecho carrera. Mis sensaciones son fantásticas, llevo bastantes días sin dolor", declaró el lateral derecho blanco sobre el proceso de recuperación de su lesión en el muslo, que se produjo en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.

De cara a esa final de Kiev, el jugador de Leganés confesó que están en "un ciclo ganador" y tienen que "aprovecharlo".

"No es fácil llegar a la final de la 'Champions'. Nosotros hemos llegado cuatro veces en cinco años y en 18 días ojalá que caiga la moneda de nuestro lado y levantemos la tercera 'Champions' consecutiva", deseó Carvajal en la presentación de un campus de verano que organiza junto al sevillista Pablo Sarabia en la Universidad Francisco de Vitoria.

"El Liverpool ha hecho una 'Champions' muy buena, marcando muchos goles y siendo un equipo muy ofensivo. Su camino tampoco ha sido fácil y ha eliminado a equipos bastante difíciles. Antes, este miércoles tenemos un partido frente al Sevilla y queremos ganar. Hay que quedar lo más arriba posible. Estamos un poco más cerca del Atlético e intentaremos alcanzar la segunda plaza", añadió.

Por último, preguntado por el 'Clásico' del pasado domingo, Carvajal aseguró que estuvo "muy igualado" después de que empatasen a dos.

"Para el aficionado neutral fue un gran espectáculo con cuatro goles, digno de un 'Clásico'", finalizó.