Así fue la intrahistoria de la polémica entre Klopp y Berizzo en Anfield

"HABLAMOS Y ESTÁ TODO BIEN"

"¡No me toques! ¿Por qué me insultas?", así reaccionó Klopp tras finalizar el duelo con los ayudantes de Berizzo. El técnico del Sevilla fue expulsado por lanzar el balón hasta en dos ocasiones para perder tiempo. Finalmente, el entrenador de los 'Reds' aclaró el conflicto: "Mi colega me invitó al vestuario, hablamos y está todo bien".