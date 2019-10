En cuanto a la SALUD, Kylie Jenner tiene que cuidarse su tos o dolor en el pecho que puede ser un principio de catarro que debe cortar. No tiene que confundir la alergia con un catarro mal curado.

No debe gastar DINERO en agasajar a la gente que luego no se lo va a agradecer. Y tiene que intentar utilizar el dinero para liquidar las deudas que tienes.

En el AMOR su horóscopo indica que si tiene pareja, intente relajarse y disfrutar de los bueno momentos. Si no la tiene, como se supone que es su caso tras romper con Travis Scott, es porque no quiere enamorarse ni dejarse seducir. ¿Estará Tyga intentando algo?

Si no eres Leo, mira lo que te depara tu signo para el día de hoy:

PISCIS

SALUD: Es posible que recaigas en un catarro que no acabas de curarte. Intenta llevar una alimentación sana y equilibrada. Haz ejercicio suave.

DINERO: Si te proponen un negocio con un familiar, no te juegues los ahorros y lee la letra pequeña y no abandones lo que ya tienes seguro.

AMOR: Ahora estás irresistible y hace que tu vida sentimental sea intensa y apasionada. Disfruta al máximo de esta situación.

ACUARIO

SALUD: Ten cuidado, puedes sufrir pequeños percances en tu hogar o lugar de trabajo. Riesgo de caídas tontas, por despistes o prisas.

DINERO: En todo lo relacionado con la gente, negocios, oposiciones o entrevistas. No te agobies, que todo te saldrá bien.

AMOR: Tu relación de pareja, no va demasiado bien. No eches en cara temas antiguos y si discutes, evita los insultos. Intenta solucionarlo.

CAPRICORNIO

SALUD: No te das cuenta, pero estás engordando. Bebe más agua entre horas y hazte un análisis, hace mucho tiempo que no te controlas.

DINERO: La casa, el coche y la familia se llevan todo lo que ganas y más. Piensa en ti misma y en hacer una inversión, que te dará beneficios.

AMOR: Diálogo, armonía y cariño serán la nota predominante en tu relación de pareja. Que no te agobien los celos.

SAGITARIO

SALUD: No dejes pasar por alto ningún pequeño bulto o lunar que no tuvieras antes o que haya cambiado de forma o color. Cuidado con el so.

DINERO: Piensa bien los cambios y no hagas caso de los comentarios de la gente que trabaja contigo. Suerte en los viajes, si son de fin de semana.

AMOR: Tienes los ánimos por los suelos, la tensión es excesiva y encima esperas que sean los demás los que se ocupen de ti. Pon de tu parte.

ESCORPIO

SALUD: Puede sentarte mal una comida o sentirte empachada por salirte de tu rutina. Te preocupará la salud de un familiar muy mayor.

DINERO: La gente de tu entorno piensa que te sobra el dinero y te envidian por ello. Sin embargo, si sabes controlarte, irás saliendo bien de todo.

AMOR: El romanticismo, la ternura, la pasión y mucha actividad sexual, será la nota predominante en tu relación de pareja, disfrutalo.

LIBRA

SALUD: Las rodillas pueden dolerte por el reúma o a causa de un golpe o caída sufridos hace tiempo. Si el dolor persiste, consulta con el médico.

DINERO: Comprarás caprichos para la casa y el proyecto de un viaje te hará gastar más de lo que tus posibilidades te permiten. Controlate.

AMOR: Si no tienes pareja estás en un momento propicio para conocer a alguien muy especial. Estarás feliz y con buena compañía.

VIRGO

SALUD: Estás con la moral por los suelos, pero tienes gran fuerza interior para superarlo. Un pequeño cambio de imagen te ayudará a sentirte mejor.

DINERO: A la hora de hacer una inversión, no te fíes y medita bien dónde colocas tu dinero. Un familiar mayor, te ayudará económicamente.

AMOR: Estás pasando un mal momento y los nervios te pueden jugar una mala pasada con tu pareja, habla tranquilamente y soluciona los problemas.

CÁNCER

SALUD: Los pies y tobillos pueden dolerte y corres el riesgo de caídas. No te automediques con nada de lo que te aconsejen amigos o vecinos.

DINERO: No dudes en hacer un viaje o aceptar un traslado si te lo proponen por trabajo, pues el resultado será muy beneficioso.

AMOR: Olvídate de los malos momentos y ten una actitud positiva con tu pareja y demuestra todos tus sentimientos, abiertamente.

GÉMINIS

SALUD: No te agobies, porque estás atravesando un buen momento. Si te haces unos análisis, todo saldrá bien. Sólo debes dejar de beber alcohol.

DINERO: Si trabajas por cuenta propia, las cosas te saldrán bien. Si no tienes trabajo y andas buscándolo, puedes conseguirlo a través de un amigo.

AMOR: Éste es el momento adecuado para iniciar una relación o decidir el camino indicado para ser feliz. Aprovecha el atractivo que despiertas.

TAURO

SALUD: El cambio de tiempo puede afectarte y provocarte dolores de cabeza o desestabilizar tu tensión. Bebe más agua.

DINERO: Aguanta y acepta las órdenes de tus jefes y todo irá bien en el trabajo. No es el momento adecuado para pedir aumentos o anticipos.

AMOR: Tu relación atraviesa por un momento algo tenso y frío. Deberías poner algo de tu parte para que todo continúe bien y sin altercados.

ARIES

SALUD: La garganta puede molestarte, pero lo que de verdad te preocupa son los kilos de más. Deberías seguir una dieta para sentirte en forma.

DINERO: Buen momento para los exámenes, las pruebas o los cambios. Lo que parece una aventura, tal vez se convierta en mejoras económicas.

AMOR: Entre la gente de tu confianza te darás cuenta de que una persona siente algo muy especial por ti. No comentes tu vida sentimental.

