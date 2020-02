SALUD: Es bastante posible que tu aparato digestivo te dé algún problema. Procura ser ordenada y no comas a deshoras. Evita el alcohol.

DINERO: Las cosas van a dar un giro repentino y vas a tener que pedir ayuda a una persona querida, ya que te verás apurada. No te alteres.

AMOR: Vivirás riñas o enfados sin motivo porque te dejas llevar por tus impulsos. Piensa lo mucho que te quieren, así cambiarás…

¿Qué dice tu signo para hoy?

Signo: PISCIS

SALUD: Por una alteración nerviosa, puede salirte una erupción en la piel. Cuidado con las enfermedades contagiosas si viajas al extranjero.

DINERO: El dinero mejora, pero te luce poco porque gastas a lo loco. Si tienes pensado comenzar algo nuevo, no lo dudes, ya que te irá bien.

AMOR: No te enamoras con facilidad porque no te gustan las ataduras. Si te invitan unos amigos a un viaje, no lo dudes un momento.

Signo: ACUARIO

SALUD: Si padeces de asma o alergias, es mejor que vayas al médico antes de que llegue el otoño para vacunarte o prevenir posibles problemas.

DINERO: Deja ya de gastar a lo loco para invitar a los demás y aparentar lo que tu bolsillo no tiene. Gastarás dinero en muebles o aparatos.

AMOR: La relación con tu pareja y amigos será muy agradable. Es posible que te comuniquen el embarazo de un familiar.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Los gases pueden ser el motivo de algún dolor en el pecho o el costado. No te asustes, pero acude a consultarlo.

DINERO: Organiza un poco tu trabajo y no te fíes de las promesas de tus superiores. Pronto pensarás en un posible cambio de trabajo o ciudad.

AMOR: Si has tenido una mala racha emocional, olvídate, ahora estarás predispuesta a ligar lo que quieras y sentirte una persona querida.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Riesgo de dolores en la zona lumbar o ciática. Evita coger grandes pesos o hacer ejercicios violentos. Si usas gafas, ve a revisión.

DINERO: Mejoría en el trabajo, puede aumentar tu cuenta corriente. Por un amigo, quizá te venga mucha suerte.

AMOR: Tu corazón puede sentir la llamada del amor por alguien a quien ya conoces desde hace un tiempo. Da rienda suelta a tu pasión.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Debes cuidar tu cabello más de lo habitual y dedicar más tiempo a tu higiene bucal si no quieres tener problemas.

DINERO: No debes ilusionarte pensando que te van a subir el sueldo por casualidad. Puedes cobrar algo que ya habías dado por perdido.

AMOR: Vivirás amaneceres muy románticos con tu pareja. Tendrás proyectos de amor en los que conseguirás lo que quieras.

Signo: LIBRA

SALUD: Un pequeño problema alérgico te puede tener patas arriba. Los excesos de la cena, te ponen de mal humor, cuando ves que engordas.

DINERO: Tu trabajo pasará por buenos momentos si te dedicas al arte o la música. El azar te dará una sorpresa compartida con unos amigos.

AMOR: Te falta un poco de diálogo con la familia y sin darte cuenta, eres tú quien se va distanciando. Modifica esta situación, o te verás sola.

Signo: VIRGO

SALUD: El hígado y la vesícula te pueden dar un aviso con un cólico o mal sabor de boca. Intenta llevar una dieta sana y natural.

DINERO: No dejes dinero a los amigos, y si te deben algo por trabajo, más te vale reclamarlo, sólo así terminarás por cobrarlo.

AMOR: Sin darte cuenta, a veces, la agresividad te domina y te vuelves déspota con la gente que te quiere. Si estás sin pareja, no la busques.

Signo: LEO

SALUD: Es bastante probable que sufras algún problema relacionado con la retención de líquidos. Si notas que te hinchas, ve a un especialista.

DINERO: Si alguien te debe dinero, insiste para que te lo devuelva. Si viajas, puedes perder algo por las prisas o un despiste.

AMOR: Eres muy exigente con tu pareja y necesitas que las personas que te rodean estén pendientes de ti. No seas tan egoísta.

Signo: CANCER

SALUD: Puedes sufrir algún bajón de ánimo, porque tienes demasiadas preocupaciones. La vuelta a la rutina se hará llevadera si haces ejercicio.

DINERO: Gracias a un amigo conseguirás que un negocio salga bien, o te asciendan en el trabajo. La gente de tu entorno te echará una mano.

AMOR: Se avecina una crisis con un buen amigo de siempre. Procura no desconfiar de tu pareja y trata de seducirla o conquistarla como antes.

Signo: GEMINIS

SALUD: Cualquier intervención o prueba que te toque pasar la vas a superar y todo saldrá bien. Te duele un poco la zona lumbar, cuídate.

DINERO: Las cosas pueden cambiar de repente, pero no te fíes de nadie. Cuidado con los objetos de valor o las maletas durante los viajes.

AMOR: Es mejor que aclares las dudas con tu pareja y no te fíes de lo que te cuenta cualquiera. A veces, te pones celosa sin motivo.

Signo: TAURO

SALUD: Pasarás por pequeños momentos depresivos que te harán parecer triste ante los demás. Cuida tu cabello y tus rodillas.

DINERO: Si te dejas llevar por las corazonadas, puedes hacer buenos negocios. Escucha a la gente joven de tu entorno, abre la mente y cambia.

AMOR: La familia te demostrará que te quiere mucho. Si tienes pareja desde hace tiempo, te va a sorprender con un regalo importante.

Signo: ARIES

SALUD: Un dolor en una pierna te puede preocupar y tendrás que mirar si tienes alta la glucosa. Tu mala circulación hace que te hinches.

DINERO: Buen momento para invertir en una casa o cerrar un negocio que no da los beneficios deseados. No temas a los cambios, te salen bien.

AMOR: No sabes corresponder a tus seres queridos con el amor y las atenciones que merecen. Te gusta ser el centro de atención.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61