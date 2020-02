Sara Verdasco está embarazada por partida doble, fruto de su amor con Juan Carmona. La pareja sufrió hace tres años un aparatoso accidente de tráfico que obligó a Sara a estar durante mucho tiempo en silla de ruedas. Ahora, más recuperada, ha dado un importante paso junto a su marido para formar una familia.

Algo de lo que sin duda la familia del famosísimo tenista no puede estar más feliz. Y así lo ha demostrado su hermana Ana Verdasco a través de su cuenta de Instagram. Y es que la sonrisa de la futura tía es un fiel reflejo del excelente momento que atraviesa la familia: "Más feliz y exploto".

Ahora lo que nos preguntamos es, ¿cuál será el nombre que la pareja decidirá ponerle a los dos pequeños que vienen en camino? Según reveló la propia Sara: "De chico tengo muchos, de chica estoy más así, que no tengo un nombre definido. Tengo varios que me gustan, pero tampoco ninguno que me termine de encantar, pero bueno, hemos decidido que si es chico lo elige Juan, si es chica, lo elijo yo".

