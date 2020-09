El mensaje de Pilar Rubio a su hijo recién nacido: "Con lo pequeño que eres has demostrado ser muy grande"

Pilar Rubio y Sergio Ramos hace un mes que se convirtieron en padres de su cuarto hijo, Máximo Adriano.

Durante estos meses de embarazo, la presentadora ha ido compartiendo con sus seguidores cómo ha vivido este tiempo de espera; un embarazo del que ha presumido con increíbles posados. Y es que a pesar de estar embarazada, Pilar Rubio no ha descuidado su figura ejercitando su cuerpo y preparándolo para el parto con entrenamientos como este que realizó desde dentro de la piscina.

Ahora, la colaboradora de 'El Hormiguero' con motivo de la celebración del primer mes de vida de su cuarto hijo ha publicado una tierna imagen de los dos dentro de la piscina donde le dedica un precioso y emotivo mensaje y donde confiesa lo mucho que le ha enseñado el pequeño en tan poco tiempo.

"Gracias hijo mío #máximoadriano porque con lo pequeño que eres has demostrado ser muy grande. Gracias por ser mi broquel. Gracias por sacar fuerza cuando yo no la tenía. Gracias por darme cobijo y aliento. Gracias por compartir conmigo las noches más largas. Gracias por tu pureza y amor sincero. Me queda mucho que aprender de ti. Éste es sólo el comienzo. Te amo", escribe la presentadora junto a este post.

La familia Ramos Rubio ha pasado unos días increíbles de vacaciones en Mallorca. Desde allí, tanto la presentadora como el futbolista han mostrado a través de sus redes lo bien que se lo han pasado junto a sus cuatro hijos Sergio, Marco, Alejandro y Máximo, el pequeño de la familia.

