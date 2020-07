El refrescante entrenamiento de Pilar Rubio cuando se encuentra a punto de dar a luz a su cuarto hijo

Pilar Rubio y Sergio Ramos están a punto de convertirse en padres por cuarta vez. El matrimonio, que podría estar esperando la llegada de una niña que complete la familia, está deseoso de recibir al nuevo miembro. La presentadora ha reconocido en alguna ocasión la dificultad de este embarazo debido a la crisis sanitaria. Las visitas al ginecólogo o las escasas visitas que han podido recibir de familiares han hecho de este un embarazo muy especial para Pilar.

Pilar no ha dejado de lado su rutina de entrenamientos. A pesar del coronavirus y de las altas temperaturas que vive nuestro país, la mujer de Ramos ha enseñado otra opción muy viable para no dejar de cuidarse en el embarazo y ha confesado: "Hoy nos lo tomamos de una manera relajada porque estoy a punto de dar a luz, pero si no fuera por estos momentos, estaría con mil molestias".

Pilar, que también se ha convertido en toda una influencer, es una madre todoterreno que consigue dar opciones a sus seguidoras de Instagram de cómo mantener la linea de forma divertida y saludable a la vez, como puedes ver en el vídeo de arriba. No solo con rutinas de ejercicios también la presentadora aporta recetas y consejos que sus seguidores reciben agradecidos.

