Las reformas que ha hecho Paula Echevarría en su casa para tenerlo todo listo para la llegada de su hijo junto a Miguel Torres

Paula Echevarría probablemente se encuentre en uno de sus mejores momentos, y es que a la actriz tan solo le falta unas semanas para dar a luz a su hijo fruto de su relación con Miguel Torres. Si hace unas semanas la intérprete compartía con sus seguidores su visita a una tienda de decoración infantil para coger algunas ideas para la habitación del pequeño, esta vez ha subido un storie donde ha anunciado que ya ha comenzado la reforma del cuarto.

"Creo que va siendo hora de mirar habitación y me gusta tanto todo que no sé por donde empezar", confesaba a través de su cuenta de Instagram hace unas semanas cuando acudió a la tienda de decoración. Y es que como bien explicó una de las principales dudas que tenía era el color del dormitorio, ya que no sabía si pintarla de azul o blanco.

Ahora parece que la actriz ya ha decidido como va a ser la habitación del pequeño y así lo compartía con sus seguidores cuando ha anunciado este fin de semana que ya ha empezado con la reforma. Aunque por el momento no se pueden apreciar muchos detalles solo que el dormitorio está pintado de color blanco.

Paula Echevarría | Captura Instagram Paula Echevarría

Por lo que no cabe duda de que tanto Paula como el futbolista están muy ilusionados ultimando todos los detalles para cuando nazca el pequeño. Aunque si hay alguien que está esperando a que llegue ese momento es Daniella, y es que durante todo este tiempo la actriz ha mostrado en sus redes como su hija está deseando convertirse en hermana mayor. Uno de los momentos más emotivos fue cuando compartió una foto en la que aparecía su hija hablando con Miguel Jr: "Ella de conversaciones con su hermano… y yo…".

