Desde que fue madre de su segunda hija, Layla, junto al también actor Álex Adrover, con quien ya tenía otra hija; Patricia Montero se ha convertido en toda una madre influencer.

Ahora la actriz es todo un ejemplo a seguir sobre la lactancia materna, y es que a través de su cuenta de Instagram Patricia Montero está compartiendo con todos sus seguidores cómo está viviendo esta etapa volcada en la lactancia de su pequeña que intenta conciliar con el resto de aspectos de su vida. Así lo demostraba de nuevo a través de redes…

La actriz publicaba esta instantánea que te mostramos en el vídeo que le captaron durante la fiesta que se organizó recientemente en Madrid para festejar la 5 edición de los Premios ICON donde posa frente al objetivo con el sacaleches puesto y un elegante look donde reflexiona sobre los dos outfits que ahora siempre lleva desde que está inmersa durante esta época de lactancia de su hija.

"Nos convertimos en princesas por una noche en cada fiesta con un look distinto... Pero desde hace unos meses en cada evento yo tengo 2 outfit. El real, el que me enamora cada día más... y el que dura sólo unas horas como si de una cenicienta se tratara. Esta soy yo, una mami que intenta llegar a todo haciendo malabares, sin renunciar a lo que más quiero en la vida, mis hijas, mi familia. Porque la maternidad no significa renunciar. Porque ser mamá no tiene porqué robarte tu tiempo completo, y porque si queremos, podemos. Con sueño y cansadas, pero FELICES. Esta soy yo, con mucho maquillaje sí, pero también con un #sacaleches real lleno de alimento para nuestra pequeña @alexadrover ¡A soñar bonito amig@s! #Conciliacion #Lactancia #Maternidad", escribe Patricia Montero junto a este aplaudido post. ¡Dale al play y descúbrelo!

