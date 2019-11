Natalia Sánchez y Marc Clotet han llevado tanto su relación como su paternidad de forma bastante discreta, y es que después de dar la bienvenida a su hija Lia a principios de enero, ahora acaban de anunciar la feliz noticia de que esperan un segundo bebé.

Ambos actores se encuentran en un gran momento personal, y lo cierto es que Natalia siempre aprovecha para dar algunos detalles de lo que supone para ella la experiencia de la maternidad. Así, tal y como ella ha revelado en Instagram, la llegada de un nuevo pequeño a sus vidas les ilusiona y también asusta a partes iguales.

"¡NUEVO BEBÉ EN CAMINOOO! (otra vez...) No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene... ¡Volvemos a aumentar la familia!¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin! La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lia. Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque... bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio... ¡es imposible! Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aunque reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos..., no paro de repetirme a mí misma que; con paciencia, amor y @marc_clotet , que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien… Muchas gracias a todos por acompañarnos en otra aventura más. Poderlo compartir hará, como siempre, el camino mucho más llano...GRACIAS. PD: Se aceptan tooooodos los consejos del mundo...!", ha escrito la actriz emocionada.

Así, la pareja ha recibido un gran número de felicitaciones de parte de muchos rostros conocidos: "Felicidades!!!! Todo se puede... Ánimo! Y mucho mucho amor!!!!", ha escrito Elena Furiase. "Madre mía cariño! FELICIDADES!!!! Y todo el amor del mundo!", ha comentado María Castro o "FELICIDADES!!! Sois muy valientes. Habéis hecho bien, lo mejor es no pensarlo, sino no se hace!", les ha dedicado Adriana Abenia.

