Cuando llegan estas fechas también es muy importante para "las mamis" tomar ideas para los looks de invitada o para las fiestas navideñas. Este invierno me veo con tonos más bien apagados, como el mostaza o los malvas, por supuesto el negro que no falte y si tengo que meter algún color fuerte, que sea el rojo. Siempre lo he encontrado un color favorecedor tanto en invierno como en verano.