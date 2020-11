María Pombo revela cuánto ha engordado en lo que lleva de embarazo

María Pombo y Pablo Castellano esperan con ilusión la llegada de su primer hijo, Martín. El matrimonio va montando poco a poco la habitación del pequeño, como hemos podido ver en sus redes sociales, y además ya tiene elegidos a los futuros padrinos de su bebé.

La influencer además abría una ronda de preguntas para que sus followers la interrogaran sobre lo que quisieran respecto a su embarazo, y así a la pregunta de cuánto ha engordado en este tiempo de gestación, María se sinceró respondiendo: "Por ahora 9 kilos y subiendo".

Entre sus últimas publicaciones en stories, también ha compartido un vídeo con el que ha revelado la poca gracia que le hizo que fuera niño en vez de niña como a ella le hubiera gustado, aunque ahora afirma que "si me dijeran que es una niña creo que lloraría porque ya me he imaginado tantas veces a Martín…".

María Pombo ha engordado 9 kilos | Instagram Stories María Pombo

