Malú ha querido charlar con sus seguidores a través de un directo en redes sociales. La artista se ha sumado así a una iniciativa que ya siguen muchos famosos durante la cuarentena, además de que muchos de ellos, sobre todo los cantantes, ofrecen conciertos desde sus casas.

La artista, que espera su primer hijo junto a Albert Rivera, no se ha cortado al responder cómo está llevando su embarazo durante el confinamiento. Eso sí, se ha sincerado al decir: "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho".

Lo que sí nota es que se encuentra cada día más cansada y más sensible: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar, ¡tengo las hormonas...!".

Y lo que más echa de menos durante la cuarentena es poder salir a pasear: "Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar. Pero bueno, me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino".

Seguro que te interesa...